- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تصدر خبر انفصال الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, من زوجته الحسناء “هند”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن زوجة سوار الدهب, كانت قد نشرت إستوري عبر إحدى حساباتها أعلنت من خلاله وصول قضية طلاقها من الفنان الشاب للمحكمة.
وقبل أن يستفيق الجمهور من صدمة طلاقهما الذي جاء بعد مرور عام و 5 أشهر فقط من زواجهما الأسطوري, تناقلت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, خبر زواج الفنان مأمون سوار الدهب, من جديد.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن المطرب الشاب قد أكمل مراسم عقد قرانه من إبنة فنان جماهيري يملك شعبية كبيرة في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام و 5 أشهر فقط من زواجه الأول.. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ زوجته الحسناء وجمهوره ويعقد قرانه على إبنة فنان جماهيري شهير والزوجة الأولى تطلب الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.