شاهد بالفيديو.. من مقعدها.. الفنانة ندى القلعة تتفاعل مع أغاني الحماس وتوثق حضورها إحدى احتفالات الجيش بالسودان

وثقت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, عبر كاميرا هاتفها للحظات تواجدها ضمن إحدى الإحتفالات التي أقامها الجيش. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع متداول أظهر سيدة الغناء السوداني, تجلس في المقاعد الأمامية في الاحتفال الذي أقيم بإحدى المدن السودانية. كما ظهرت الفنانة ندى القلعة, وهي تتفاعل مع أغنيات الحماس التي تغنى بها أحد المطربين المشاركين في الاحتفالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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