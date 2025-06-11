نشر محبي الفنانة السودانية الشهيرة, هدى عربي, مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بمتابعات عالية ومشاركات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذى جرى تداوله حديثاً أظهر المطربة الملقبة بالسلطانة, تدندن برائعة الفنان الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي “سكر سكر”. وظهرت المطربة الشهيرة بأناقتها المعهودة أمام المرآة, وتتمايل في الرقص على أنغام الأغنية الشهيرة وسط تفاعل محبيها الذين كتبوا على المقطع: (سلطانة لي أي وهمانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تستعرض جمالها وتتمايل في الرقص أمام “المرآة” على أنغام أغنية الكابلي وجمهورها: (سلطانة لي أي وهمانة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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