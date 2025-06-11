شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تشعل حفل غنائي بأشهر أغاني “السيرة” وساخرون: (خلت الحفلة زي حلة الفشار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع حظي بتفاعل واسع من الجمهور الذي قام بمشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة فهيمة عبد الله, تغني في حفل خاص بإحدى المدن بالسودان. المطربة الشاب أشعلت حماس الحاضرين الحفل بترديدها أغنية “السيرة” الشهيرة (يا عديلة يا بيضاء) وسط تفاعل الرجال بالحفل, وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين كتبوا: (خلت الحفلة زي حلة الفشار). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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