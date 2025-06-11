تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الناشط الشهير محمد عمر الشكري, داخل سيارة فارهة ومعه الفنانة الشابة لينا قاسم, بالمملكة العربية السعودية. حيث رافق “الشكري”, الفنانة الشابة في ترويجها لحفلها المرتقب بالعاصمة السعودية الرياض, والذي سيقام في الأيام القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير “الشكري” يظهر مع الفنانة لينا قاسم داخل سيارة فارهة بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.