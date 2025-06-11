نشر المطرب السوداني, الشاب محمد بشير, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع الفيديو المتداول ظهر من خلاله الفنان الشاب وهو يغني بأحد المسارح بدولة قطر. حيث أحيا المطرب الشاب حفل للجالية السودانية, بقطر, رفقة والدته الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, والتي كانت ضيفة شرف الحفل الساهر. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنى محمد بشير, لوالدته أثناء ترديده أغنية “حنان”, حيث ردد: (حنان عفوها طرت بيهو الجو) وسط تفاعل والدته الفنانة الكبيرة التي قامت من مقعدها للتفاعل معه بالرقص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يغني لوالدته أعلى المسرح بقطر: (حنان عفوها طرت بيهو الجو) والفنانة بلوبلو تتفاعل معه بالرقص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.