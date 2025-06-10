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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تعرضت لهجوم وصفته بـ”العدواني والسافر” على نقاطها في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، من قبل مليشيا الدعم السريع المسنودة بقوات ليبية تابعة لخليفة حفتر، وتحديدًا كتيبة السلفية.
وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي، إن هذا الهجوم يُعد “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا مباشرًا على سيادة السودان”، مؤكدة أن التدخل العسكري لقوات حفتر إلى جانب الدعم السريع هو امتداد لـ”مؤامرة إقليمية ودولية” ضد السودان، على حد وصف البيان.
وأشار البيان إلى أن السودان، شعبًا وجيشًا، سيتصدى بكل حزم لهذا الهجوم الذي اعتبرته تصعيدًا خطيرًا في مسار الحرب، محملًا دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية دعم هذا العدوان من خلال تقديم الدعم للمليشيات المسلحة في المنطقة.
وأكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بالدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد، مشددة على أن النصر سيكون حليفها “مهما بلغ حجم التآمر”، بحسب ما جاء في ختام البيان.
وقد ختمت القيادة بيانها بتوجيه التحية لشهداء الجيش السوداني والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.
هبة علي
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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش : التدخل المباشر لقوات خليفة حفتر إلى جانب المليشيا في هذه الحرب يعتبر تعدياً سافراً على السودان وأرضه وشعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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