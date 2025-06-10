الزعيم الصغير.. من هي فريدة عروسة حفيد عادل إمام – صورة

يستعد عادل رامي عادل إمام، للاحتفال بزفافه خلال الفترة الماضية بعد قصة حب طويل جمعته بفتاة تدعى فريدة أشرف.

وتجهز أسرة الزعيم عادل إمام، لحفل زفاف الزعيم الصغير الذي يحمل اسم جده أيضا «عادل» ولم يستقر على موعد الزفاف النهائي حتى الآن.

العروس تدعى فريدة أشرف، وتعمل مدرية لياقة بدنية، وتربطها علاقة بـ عادل رامي إمام منذ فترة وسوف تكلل بالزواج خلال الأيام المقبلة.

الزعيم عادل إمام، بدأت شهرته في سبعينيات القرن الماضي من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة منها “البحث عن فضيحة” و”عنتر شايل سيفه” و”البحث عن المتاعب”.

وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية، أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

صدى البلد