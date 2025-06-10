والي الخرطوم يدشن حملة وزارة الصحة للتطعيم ضد الكوليرا وتؤكد أن نسبة الوفيات بالوباء صفرية بالولاية

أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على انحسار جائحة الكوليرا وعلى بلوغ مع معدل الوفيات بسبب مضاعفات الجائحة نسبة صفرية، في الوقت الذي انطلقت فيه اليوم الوثبة الثانية لحملة التطعيم ضد وباء الكوليرا، بحضور والي ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم ومدراء الإدارات العامة والمشرف على الحملة من وزارة الصحة الاتحادية سستر أمل محمود، مستهدفة المواطنين من عمر عام بعدد (٢)مليون و(٦٠٠) جرعة بعدد (١٢) وحدة إدارية بمحليات ام درمان، امبدة، كرري، جبل اولياء ومحلية شرق النيل وتستمر لمدة (١٠) أيام.

وأوضح الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم خلال مخاطبته حفل تدشين الحملة بمقر وزارة الصحة ولاية الخرطوم بمستشفى ام درمان إن ولايته شهدت ملحمة لدحر الوبائيات عقب دحر المليشيا، الأمر الذي أدى إلى انحسار الوباء وارتفاع معدل التعافي، ووجه في الوقت نفسه كل الجهات المختصة بالاستمرار في مكافحة الاوبئة وعدم التراخي، قبل أشادته بأداء وزارة الصحة في دحر الكوليرا وكافة الأوبئة والمحافظة على استقرار النظام الصحي بالولاية، وثمن كذلك الإسناد من وزارة الصحة لولاية الخرطوم خاصة خلال الشهر الماضي إبان انتشار الوباء، فضلا عن الدعم المقدم لمجابهة الكوليرا من المنظمات الأممية والوطنية ومجهودات المتطوعين، وكذلك أشاد بدور أجهزة الاعلام المختلفة في نقل الحقائق من مصادرها، داعيا القنوات التي قامت بتغطية التدشين بالتجول بالمؤسسات الصحية ومراكز العزل وعكس ما يرونه بكل عدالة وشفافية.

ومن جانبه قطع دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم بأن معدل الوفيات بسبب مضاعفات الكوليرا ليوم أمس سجل نسبة صفرية(زيرو وفاة) معتبرا أن تدشين حملة التطعيم ضد وباء الكوليرا تعد الطلقة الاخيرة في نعش الجائحة، ويتم على اثرها قريبا اعلان التحرير التام من الاوبئة على المستوى الصحي بولاية الخرطوم، وتقدم بالتهنئة المباشرة لوالي الخرطوم على دحر الأوبئة بولاية عقب دحر المليشيا المتمردة التي أرغمت المواطنين بعد احتجازهم على شرب الماء الملوث الشئ الذي أدى إلى انتشار الأوبئة بحركة المواطنين إلى المناطق الآمنه، مثمنا مجهودات حكومة ولاية لثبات النظام الصحي، ومجهودات الصحة الاتحادية والمنظمات العالمية والوطنية في انحسار الجائحة.

إلى ذلك ناشد دكتور هشام عبدالله مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بالخرطوم المواطنين بالولاية التعاون مع فرق التطعيم التي تم نشرها بالمحليات المستهدفة والمراكز الصحية مؤكدا لجميع أن اللقاح آمن وفعال.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم