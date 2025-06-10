اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أطباء بلا حدود: 40 ألف لاجئًا سودانيًا وصلوا إلى مخيم الطينة

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • أطباء بلا حدود: 40 ألف لاجئًا سودانيًا وصلوا إلى مخيم الطينة 1/2
  • أطباء بلا حدود: 40 ألف لاجئًا سودانيًا وصلوا إلى مخيم الطينة 2/2

خريطة السودان

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن 40 ألف لاجئًا سودانيًا وصلوا إلى “مخيم الطينة للعبور” الواقع في شرق تشاد، بالقرب من الحدود مع السودان… إليك التفاصيل:

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر أطباء بلا حدود: 40 ألف لاجئًا سودانيًا وصلوا إلى مخيم الطينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا