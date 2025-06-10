محاكم سودانية تصدر أحكاماً بالإعدام في مواجهة 52 شخصاً أدينوا بالتعاون مع قوات الدعم السريع حيث صدرت جميع الأحكام خلال 35 يوماً في تسع ولايات.. تابع التفاصيل: الجزيرة – السودان

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