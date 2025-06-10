رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس أن الطاقة الكهربائية من الاحتياجات المهمة لنهضة وإعادة إعمار البلاد، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيولي ملف الكهرباء إهتماما كبيرا خلال المرحلة المقبلة، داعياً إلى تظافر الجهود لإنهاء مشاكل الكهرباء.

جاء ذلك خلال وقوفه اليوم على سير العمل بمشروع محطة كلانايب للكهرباء بمدينة بورتسودان، برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور.

وقال المهندس مستشار عبد الله أحمد محمد علي، مدير عام شركة كهرباء السودان، في تصريحات صحفية، إن المحطة مخطط لها أن تنتج 500 ميقاواط بشكل إجمالي، مشيرًا الى ان هذه الطاقة من شأنها أن تزيد عن حاجة بورتسودان من الكهرباء وستدعم الشبكة القومية.

وأضاف ان العمل بالمحطة إكتمل بنسبة 45%، حيث بدأ المشروع في عام 2016 وتوقف في عام 2019 بسبب التمويل وبعض المعيقات الأخرى، وقال ان رئيس مجلس الوزراء أكد بأنه سيضع أمر إكمال المحطة ضمن أولوياته.

وقال ان المحطة ستنتج كميات من المياه النقية تصل إلى 80 متر مكعب في الساعة، الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة مياه الشرب في مدينة بورتسودان، مضيفا ان المشروع بشكل عام يدعم خطط التنمية المستدامة بولاية البحر الأحمر، خاصة وأن مشروعات المسؤولية المجتمعية تهتم بجوانب النهضة والتطور..

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