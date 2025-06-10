ألمانيا: صدور أمر اعتقال بحق منفذ حادث الدهس في باساو بتهمة الشروع في القتل

أعلنت الشرطة الألمانية عن صدور أمر اعتقال بحق الرجل الذي داهم بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة باساو جنوبي ألمانيا مساء السبت ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن أمر الاعتقال صدر بناء على اتهام الرجل/48 عاما/ بالشروع في جرائم قتل.

يذكر أن من بين المصابين، زوجة الرجل/40 عاما/ وابنتهما البالغة من العمر خمسة أعوام.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، فإن سائق السيارة وهو عراقي تعمّد دهس المجموعة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن وجود خلاف بينه وبين زوجته على حضانة الطفلة وأن هذا الخلاف قد يكون الدافع وراء الحادث.

وقد أُلقي القبض على الرجل واستُجوب بعد فترة وجيزة من الحادث. ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد أدلى بأية أقوال بشأن الواقعة.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اليوم عن خروج ثلاثة أشخاص من المصابين الخمسة من المستشفى، ومن بين هؤلاء الثلاثة ابنة المتهم. ولا تزال زوجة المتهم بالإضافة إلى امرأة أخرى تتلقيان العلاج في المستشفى، غير أن الشرطة أشارت في بيانها إلى أنه لا يوجد خطر على حياتهما بسبب الإصابات.

جريدة الرياض