مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يساعد 2100 أسرة بالأضاحي

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توفير الأضاحي للأسر المتعففه بالسودان الذي غطى ولايات البحر الأحمر والجزيرة والنيل الأبيض وولاية الخرطوم بعدد 1050 خروفاً . وأعلن الأستاذ مدثر عثمان المحبوب الأمين العام لمنظمة (إضافة) لمساعدات الكوارث والتنمية في تصريح (لسونا) عن إستفادة 2100 أسرة من المشروع وذلك ضمن مجهودات المركز المستمرة الرامية لتخفيف الأعباء على الأسر السودانية التي تأثرت بالحرب و تعبيراً من الشعب السعودي على عمق العلاقات بين الشعبين. وجدد المحبوب شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولجلاله الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي لوقفتهم التاريخية مع الشعب السوداني في محنته . الجدير بالذكر أن المركز يعمل على تقديم مساعدات إنسانية في جميع القطاعات تستهدف المتأثرين بالصراع في جميع ولايات السودان . سونا

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