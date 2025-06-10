هل الحرب بين ترامب وماسك تمثيلية؟

يبدو بوضوح أن إيلون ماسك ودونالد ترامب يخوضان حربًا كلامية علنية، حيث انتقد ترامب ماسك بشدة ووصفه بالخيانة، بينما نأى ماسك بنفسه عن سياسات ترامب، ووصفها بالفاشلة التي ستزيد من الدين العام.

لكن ماذا لو لم يكن هذا خلافًا حقيقيًا؟ ماذا لو كان مجرد أداءٍ استراتيجي، أو خطة مُدبّرة لاستعادة المليارات، التي خسرها إيلون ماسك والتلاعب بوسائل الإعلام، والتحكم في الخطاب السياسي؟

إليكم 7 أسباب تجعل الخلاف بين ترامب وماسك ليس حقيقيًا كما يبدو، ولماذا قد يكون آلةً خفيةً لكسب المال المفقود من إيلون ماسك والذي يقدر بحوالي 150 مليار دولار خسائر.

١- الخلافات العلنية = دعاية مجانية

يُعتبر كلٌّ من ماسك وترامب مُتلاعبين إعلاميين، ويزدهرون على إثارة الجدل، عندما “يتشاجرون”، يسيطرون على عناوين الأخبار ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ويولدون مليارات الانطباعات، وهذا منجم ذهب لمنصة إكس (تويتر سابقًا)، التي تعتمد على التفاعل الكبير ، خاصة خلال الدورات الانتخابية.

2- إعادة بناء صورة ماسك “وقيمة تيسلا”

أدى تحالف ماسك مع شخصيات مثيرة للجدل، بما في ذلك ترامب، إلى فقدانه الدعم العام وثقة المستثمرين، وقد تضرر سهم تيسلا بشدة، ففي مرحلة ما، خسر ماسك ما يقرب من 135 مليار دولار من صافي ثروته.

وقد يساعد الانفصال العلني عن ترامب ماسك على، استعادة اهتمام المستثمرين المعتدلين والليبراليين, الظهور بمظهر أكثر استقلالية سياسية, إعادة بناء مصداقية تيسلا.

3- تحويل الانتباه السياسي

أحيانًا، تكون المعارك العلنية وسائل تشتيت مفيدة, فبينما ينشغل الإعلام والجمهور بمشاهدة ماسك وترامب يتبادلان الاتهامات، قد يغفلون عن، القضايا القانونية لترامب وجدل حملته، وايضاً تراجع نفوذ ماسك في قطاع التكنولوجيا واضطرابات المساهمين، وعدم الاستقرار المالي لشركة إكس “تويتر”.

حيث تبدو كأنها لعبة التضليل التقليدية، التي تهدف الي إبقاء الجماهير مستمتعين بينما تُتخذ القرارات الحقيقية خلف الكواليس.

4- المال مقابل السياسة

لا تتوافق سياسات ترامب المؤيدة للنفط، والمناهضة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بشكل جيد مع مصالح ماسك التجارية العالمية الواعية بتغير المناخ، حيث تعتمد شركات تيسلا وإكس ونيورالينك على العقود الحكومية والشراكات الدولية، وإن الظهور بمظهر قطع العلاقات مع ترامب يُساعد ماسك على التوافق بشكل أفضل مع، المستثمرين العالميين، وايضاً مع سياسات البيئة والفضاء في عهد بايدن، وخدمة أجندات مؤيدة للهجرة والتكنولوجيا المتقدمة

5. لعبة “الشرطي الصالح والشرطي الفاسد”.

في هذه النظرية، يلعب ترامب وماسك أدوارًا متعارضة لاستقطاب طرفي الطيف السياسي.

حيث إن ترامب يتودد إلى القاعدة اليمينية المتطرفة المناهضة للمؤسسة.

بينما ماسك يحاول استمالة الوسطيين والليبراليين والتقدميين المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

بهذه الطريقة، يسيطران على طرفي الحوار ، وهو نوع من الاحتكار السياسي والثقافي.

6. تعزيز “إكس” كمركز سياسي لعام 2024

تُعد عودة ترامب إلى السياسة فرصةً لمنصة ماسك “إكس” لتصبح المنصة المركزية للخطاب السياسي في عام 2025 فقد يجعل الخلاف العلني المنصة تبدو أكثر حيادًا أو استقلالية.

وعلى الرغم من أنها قد تستفيد من وجود ترامب. هذا يُمكن أن: يجذب المُعلنين، ويُعيد بناء ثقة العلامة التجارية، حيث يزيد من نشاط المُستخدمين وقيمة الوسائط الاعلانيه.

7- تسريح الموظفين بهدوء

خسارة مليارات الدولارات من صافي ثروته تُضع ماسك تحت الضغط، وهو بحاجه إلى غطاء كبير لاتخاذ قراراتٍ صعبة، منها بيع أسهم تسلا، وإعادة هيكلة القيادة، وتسريح الموظفين، وأيضا الخروج من مشاريع محفوفة بالمخاطر.

وهو بالفعل المطلوب حتى ينشغل الجمهور بالدراما، بينما تحدث التحركات المالية الكبيرة بهدوء.

سواءٌ كان خلافًا حقيقيًا أم مسرحيةً مُدبّرةً بعناية، فمن الواضح أن خلاف ترامب وماسك يُصبّ في مصلحة الرجلين، الإعلام مُنغلق، والمستثمرون يُراقبون، والملايين يُثرثرون.

وفي عالم المليارديرات والسياسة، لا يقتصر الاهتمام على السلطة فحسب، بل يشمل الربح وحركة دوران المال، وهو الأمر الذي يجيده دونالد ترامب وايلون ماسك كرجال أعمال.

عمرو جوهر – بوابة روز اليوسف

