مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يتفقد قواته بمواقعها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

الدمازين - النيل الأزرق في إطار الزيارات التفقدية لقوات الشرطة العاملة في تأمين المواقع المهمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك تفقد اللواء شرطة/ نصرالدين محمد عبدالعليم مدير شرطة إقليم النيل الازرق يرافقه مدراء الدوائر تفقد سير العمل بقسم شرطة الدمازين وسط حيث كان في إستقباله رئيس وقوة القسم وإطمأن علي إنسياب العمل والخدمات المقدمة للمواطن وسير الدعاوي الجنائية مثمناً جهود القوة العاملة بالقسم في بسط الأمن والإستقرار بدائرة الإختصاص ومنع الظواهر السالبة وتأمين المصارف والمؤسسات المهمة و السوق الكبير وتنظيم حركة المركبات والماره الأمر الذي أسهم في خفض مستويات الجريمة خلال عطلة العيد موجها بضرورة مضاعفة الجهد لإستدامة الإستقرار والأمن والنظام وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة شملت تفقد العمل بمستشفي الشرطة الدمازين ولدي وصوله إستمع الي تقرير عن سير العمل بالمستشفي والإستعدادات لإحتواء حالات الطوارئ من المقدم شرطة طبيب/ عزام عبدالرحمن مدير المستشفي وتفقد الأقسام العاملة وسير العمل وثمن الدور الكبير الذي تقدمه مستشفي الشرطة بالدمازين من خدمات علاجيه لمنسوبي الشرطة وكافة مواطني الإقليم مشيدا بخدمات الحوادث وتواجد الكادر الطبي . المكتب الصحفي للشرطة

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