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مشاهد من زيارة رئيس هيئة الأركان لقيادة منطقة أمدرمان العسكرية – فيديو

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • مشاهد من زيارة رئيس هيئة الأركان لقيادة منطقة أمدرمان العسكرية – فيديو 1/2
  • مشاهد من زيارة رئيس هيئة الأركان لقيادة منطقة أمدرمان العسكرية – فيديو 2/2

قام رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بزيارة لقيادة منطقة أمدرمان العسكرية و لقاء القادة و تفقد الأوضاع وتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك – جنوب أمدرمان – ٩ يونيو ٢٠٢٥م

إعلام القوات المسلحة السودانية

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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