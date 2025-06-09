مقـتل لواء منشق بمليشيا الجنجويد في الدبيبات وشقيقه يقاتل في صفوف الجيش السوداني

قُتل اللواء ركن مهدي الأمين كبه، أحد قيادات مليشيا الجنجويد، في ضربة نفذتها القوات المسلحة السودانية بطائرة مسيّرة في مدينة الدبيبات، وذلك ضمن العمليات المستمرة للجيش ضد المتمردين في جنوب كردفان.

اللواء كبه، الذي ينحدر من قبيلة الحوازمة وتخرّج من الدفعة 39 بالكلية الحربية السودانية، كان قد انضم إلى صفوف قوات الدعم السريع المتمردة بدوافع قبلية وعرقية، في خطوة وُصفت بأنها خيانة للمؤسسة العسكرية التي نشأ فيها.

وتُعدّ من مفارقات الحرب أن شقيقه، المقدم ركن الطيب الأمين كبه، لا يزال يقاتل ببسالة في صفوف القوات المسلحة السودانية، وقد أُصيب سابقًا في معركة الكرامة، لكنه واصل أداء واجبه الوطني ضمن محاور القتال المختلفة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على الانقسامات العائلية والقبلية التي عمّقتها الحرب، حيث يجد الإخوة أنفسهم على طرفي نقيض من ساحة المعركة.

التيار