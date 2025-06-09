شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي: ما بحب غناء “النهير” وصوت المرأة الناعم يثير حماس الرجل

ردت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, على أسئلة جمهورها في بث مباشر عبر إحدى حساباتها المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد طرح أحد المتابعين سؤال على الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب عن سبب امتناعها عن ترديد أغاني الحماسة و “النهير”. المطربة الشهيرة ردت مؤكدة أنها تغني أغاني “السيرة” لكن لا تحب طريقة “النهير” في الغناء, وبررت قائلة: (صوت المرأة الناعم يثير حماس الرجل أكثر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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