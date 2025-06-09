مي عزالدين شاركت الفنانة مي عزالدين، فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام وعلقت عليه قائلة: “المسرح عشقي الذي لا ينتهي”. أحدث أعمال الفنانة مي عز الدين هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه مسلسل “قلبي ومفتاحه” ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، على رأسهم: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، ويشارك عمر السعيد كضيف شرف في أخر حلقتين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن. بوابة الأهرام

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين توضح علاقتها بالمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.