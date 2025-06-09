اهتمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بصور حفل زفاف المطربة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز, الذي أقيم قبل أيام بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الشابة كانت قد أكملت مراسم زواجها الذي بدأته بعقد قران قبل عدة أشهر. إيلاف عبد العزيز, خطفت الأضواء وأبهرت المتابعين بعد ظهورها بأزياء “الجرتق”, الذي ترتديه العروس في تقليد وعرف سوداني يعقب حفل الزفاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تبهر المتابعين بظهورها بــ(الجرتق) الأنيق في ليلة زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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