عادت الفنانة السودانية, المعروفة توتة عذاب, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد وذلك بعد ظهورها في حفل خاص. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت الفنانة الجدل بظهورها بثوب قامت بتصميمه على شكل عروسة البحر. المطربة توتة عذاب, زادت من إثارة الجدل في الحفل بتقديمها فواصل من الرقص المثير الذي تفاعل معه الجمهور الحاضر الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تعود لإثارة الجدل وتشعل حفل غنائي بأزياء عروس البحر وبرقصات مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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