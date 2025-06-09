كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي

حسم قائد البرتغال كريستيانو رونالدو موقفه من الاستمرار في صفوف النصر السعودي خلال الموسم المقبل.

أجاب كريستيانو رونالدو عقب تتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، أمس الأحد، على حساب إسبانيا، عن سؤالٍ حول مستقبله قائلاً: “لن يتغير شيء. أنا مستمر مع النصر”.

وأضاف رونالدو: “تعرفون كم عمري الآن. أنا قريب من النهاية لكن يجب أن أستمتع بكل دقيقة ممكنة. إذا لم أتعرض لإصابة خطيرة سأواصل اللعب”.

انتهى عقد رونالدو مع النصر عقب نهاية منافسات موسم 2024-2025. وتردد أن أسطورة البرتغال يرغب في خوض مغامرة جديدة.

أرقام كريستيانو مع النصر

انضم كريستيانو إلى النصر السعودي في يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعدما أحرز 14 هدفاً في 16 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2022-2023، تصدر أسطورة البرتغال ترتيب الهدافين في الموسمين التاليين برصيد 35 هدفاً و25 هدفاً على الترتيب.

وبلغت إجمالي مساهمات رونالدو التهديفية مع النصر 112 مساهمة خلال 105 مباريات في مختلف المنافسات. سجل صاحب الـ40 عاماً 93 هدفاً وصنع 19.

الشرق