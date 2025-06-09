شاهد بالفيديو.. الفنانة حنان بلوبلو تعود للغناء وتغني مع نجلها بقطر وتشعل الحفل بأغنية (بالعصر مروره)

فاجأت الفنانة السودانية, الكبيرة حنان بلوبلو, الجمهور السوداني, بدولة قطر, وذلك بعد ظهورها في حفل غنائي حضره جمهور غفير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شاركت الفنانة الكبيرة نجلها المطرب الشهير محمد بشير, الغناء في حفله الجماهيري الذي أقامه في قطر خلال أيام عيد الأضحى المبارك. بلوبلو, أشعلت الحفل بالأغنية الشهيرة (بالعصر مروره), وسط تفاعل وتصفيق وصيحات الجمهور الكبير الحاضر الحفل الجماهيري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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