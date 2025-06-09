وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا

اعلنت وزارة الصحة عن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم في 12 وحدة إدارية بمحليات جبل أولياء، ام درمان، كرري، شرق النيل، وامبدة، كمرحلة أولى ولمدة 10 أيام في الفترة من غدٍ الثلاثاء 10 يونيو إلى الخميس 19 يونيو كمرحلة أولى .

واكدت المشرف الاتحادي على الحملة بالخرطوم مديرة صحة الأم والطفل بالإنابة سستر امل محمود في الاجتماع مع المشرفين الاتحاديين اليوم بمكتب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم بمقر الوزارة بمركز صحي عبودة، اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة الحملة .

واشارت الى ان الحملة تستهدف 2,611,041 مواطنا ومواطنة بالوحدات الإدارية المستهدفة، من الأعمار من سنة فما فوق، منوهة إلى استخدام الاستراتيجيات الثلاث والمتمثلة في المراكز الثابتة، المؤقتة والجوالة.

ولفتت محمود، إلى ان الاجتماع شهد توزيع المشرفين الاتحاديين على الوحدات الإدارية المختلفة.

ووجه المشرف الاتحادي عبد السلام بلال، بالحرص على تجويد الحملة وضمان وصول الفرق لكافة المستهدفين، لافتا إلى وجود 12 مشرفاً اتحادياً بواقع مشرف واحد لكل وحدة إدارية،منوهاً إلى ان المناعة تصل ل65% والتي تزيد كلما تقدم العمر وتصل إلى 100% عبر تطبيق الاحترازات الصحية .

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