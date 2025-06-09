لمسة شخصية وأسلوب راقٍ: هكذا ظهرت الأميرة رجوة في دعم “النشامى” – صور

في لحظة حماس كروية جمعت المنتخب الأردني بنظيره العُماني، لفتت الأميرة رجوة الأنظار بإطلالة جمعت بين روح الشباب وأناقة النضج، وكأنها تنسج قصة بصرية تجمع بين الفخر الوطني والذوق الرفيع. اختارت أن تعبر عن دعمها لمنتخب النشامى بطريقة غير تقليدية، مرتديةً تي شيرت باللونين الأبيض والأحمر من علامة Kelme Jordan، يحمل شعار الأردن في رسالة صريحة وواضحة عن انتمائها واعتزازها بجذورها. هذا الاختيار لم يكن مجرد زي رياضي بل لوحة من الرمزية، مزجت فيها بين البساطة والفخر.

لتكسر الطابع الرياضي وتضيف لمسة من التميز، نسّقت التي شيرت مع بنطلون مقلم بلون البيج من توقيع فيكتوريا بيكهام، في خطوة تعكس إحساسًا دقيقًا بالتوازن بين الراحة والرقي. البنطلون، بتصميمه الكلاسيكي ولمسته العصرية، أضاف بُعدًا آخر للإطلالة، يجعلها تليق بحضور أميرة تعيش اللحظة دون أن تتنازل عن أناقتها.

ما أضفى طابعًا شخصيًا وإنسانيًا على مظهرها لم يكن الأزياء فقط، بل تلك التفاصيل الصغيرة التي تحكي الكثير. عقد ذهبي يحمل اسم ابنتها “إيمان” كان بمثابة همسة حنان تلامس القلب، فيما أضافت الأقراط الذهبية التي تحمل حرف “إ” من تصميم نادين قانصو بعدًا ثقافيًا يعكس ارتباطها بالهوية العربية واللمسات الحرفية الأصيلة.

بكل بساطة، بدت الأميرة رجوة كأنها تنسج حكاية من الأناقة الهادئة والانتماء العميق، تمزج فيها بين الحداثة والتقاليد بأسلوب لا يشبه سواها.

مجلة لها