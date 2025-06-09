رئيس الوزراء: أتابع معاناة حجاج السودان وستتم محاسبة المتورطين في الكارثة

أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس وزراء السودان بياناً ورد فيه ما يلي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على التنظيم المحكم والمتميز لموسم الحج لهذا العام، والذي عكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.

وإني أتابع عن كثب أوضاع الحجاج السودانيين في الأراضي المقدسة، وقد شاهدنا جميعاً ما تعرض له عدد منهم من معاناة مؤلمة خلال أداء الشعائر، خاصة ما حدث في منى من مشاهد مفجعة تمثلت في افتراش الأرض وغياب أدنى مستويات الراحة والخدمة، في حين تتمتع بعثات الدول الأخرى بأرقى الفنادق وكافة الخدمات اللائقة.

وقد سبق أن أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات فساد داخل مجلس الحج والعمرة.

وبناءً عليه، فقد قررت تشكيل لجنة وطنية عليا أترأسها بنفسي، تتولى التحقيق الكامل في هذا الملف بكل شفافية وجدية، ونؤكد أن كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الكارثة الإنسانية سيُحاسب دون استثناء.

ونتعهد أمام الله وأمام شعبنا العظيم أن لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام، وأن جميع المتضررين من الحجاج السودانيين سيتم تعويضهم بالشكل الذي يليق بكرامتهم، ونؤكد أن هذا التقصير لن يتكرر مستقبلاً.

نسأل الله أن يتقبل من حجاجنا حجهم، وأن يعيده عليهم أعواماً عديدة وهم في خير حال.

حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً

والله ولي التوفيق

رئيس الوزراء

د. كامل إدريس