حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس مالك محل متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها مقابل أرباح بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطهم الإجرامي واستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من عدد من الأشخاص بتضررهم من (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها لهم مقابل أرباح مالية إلا أنه قام بغلق هاتفه وترك محل سكنه. وبالفحص أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بوابة الأهرام

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