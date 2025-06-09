والي القضارف يتلقى التهاني بعيد الأضحى من القيادات المختلفة بالولاية ببيت الضيافة

تلقى والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد ببيت الضيافة اليوم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك من القيادات التنفيذية والعسكرية والعدلية والمقاومة الشعبية والادارات الاهلية والعلماء والشيوخ والطرق الصوفية والهيئات الشبابية والنسوية والرياضية و رموز وأعيان مجتمع الولاية وغيرها من الفعاليات. وعبرت تلك الوفود عن صادق أمنياتها بأن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد وأن ينصر الله القوات المسلحة الباسلة على المليشيا المتمردة. مؤكدين دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة بجانب وقوفهم مع حكومة الولاية لتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية الشاملة والمستدامة. من جانبه أعرب والي القضارف عن شكره لتلك الوفود ودعا لتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد المستمر لاي سيناريوهات. وأشار إلى أن الوضع يتطلب أن نكون في كامل درجات الإستعداد والإستمرار في برامج إعداد وتدريب القادرين على حمل السلاح لحسم معركة الكرامة. واستعرض والي القضارف جهود حكومة الولاية لتطوير الخدمات الأساسية وتنفيذ المزيد من مشروعات التنمية في كافة المجالات بجانب المساعي الجارية لإنجاز مشروع الحل الجذري لمياه القضارف. سونا

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