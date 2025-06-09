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كشفت دراسة حديثة أن تناول الفاصولياء يوميًا يعود بفوائد صحية كبيرة، خاصة لصحة القلب والجهاز الهضمي.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها معهد إلينوي للتكنولوجيا، وعُرضت خلال مؤتمر التغذية 2025 في أمريكا، أن أنواعا مثل الحمص والفاصولياء السوداء تساعد في خفض الكوليسترول، وتقليل الالتهابات وتنظيم مستويات السكر في الدم، لا سيما لدى من يعانون من أمراض القلب أو السكري.
وأشارت إلى أن الحمص، بفضل احتوائه على البروتين النباتي والألياف ومعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، يعزز الشعور بالشبع ويدعم الهضم ويحسّن من حساسية الجسم للإنسولين، وفقا لموقع “إيرث”.
كما أظهرت الدراسة أن المركبات المضادة للأكسدة والالتهابات في الفاصولياء تسهم في مقاومة الإجهاد التأكسدي، وأن النشاء المقاوم فيها يغذي بكتيريا الأمعاء النافعة.
وأجرت الدراسة تجربة شملت 72 مشاركا من المصابين بمقدمات السكري، والتي أثبتت أن من تناولوا الفاصولياء شهدوا انخفاضا في الكوليسترول مقارنة بمن تناولوا الأرز.
وبناء على ذلك، أوصى الباحثون في الدراسة بإدخال الفاصولياء ضمن النظام الغذائي اليومي، نظرا لغناها بالعناصر الغذائية وفوائدها في الوقاية من أمراض مزمنة.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء يكشفون عن “فوائد مذهلة” من تناول طعام شائع يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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