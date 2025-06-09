للمرة الثانية.. البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح

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توّجت البرتغال، مساء أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزها على إسبانيا، في المباراة النهائية، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.
موسكو – سبوتنيك. وأُقيمت المباراة على أرض ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، حيث تقدمت إسبانيا أولًا بهدف سجله مارتن زوبيميندي، في الدقيقة 21، ثم تعادلت البرتغال بهدف لنونو مينديز في الدقيقة 26.
بعد ذلك جددت إسبانيا التقدم بهدف ثانٍ عن طريق ميكيل أويارزابال، في الدقيقة 45، قبل أن يعود قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ61 .
ونجح المنتخب البرتغالي بتسجيل 5 ضربات ترجيح مقابل 3 لإسبانيا.
وكانت إسبانيا قد تغلبت على فرنسا، في الدور نصف النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 5-4، فيما بلغت البرتغال النهائي بعد فوزها على ألمانيا 2-1.
وأصبحت البرتغال أول دولة تُتوج باللقب للمرة الثانية، بعدما رفعت الكأس في الموسم الافتتاحي عام 2019، بعد فوزها على هولندا 1-0.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
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