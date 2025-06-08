مي عمر تتألق بإطلالة عصرية مع “لابوبو” على متن الطائرة – صورة

خلال أحدث ظهور لها، خطفت الفنانة المصرية مي عمر الأنظار بإطلالة عصرية ومفعمة بالحيوية أثناء وجودها على متن الطائرة، حيث جمعت بين الراحة والأناقة بأسلوب يعكس شخصيتها المرحة وذوقها الرفيع في اختيار الأزياء.

اختارت مي عمر بلوزة “Tank Top” باللون الكحلي الداكن، ما أضفى على الإطلالة لمسة بسيطة وأنيقة تناسب أجواء السفر. ونسّقتها مع بنطلون جينز واسع ذي قصة ممزقة، مما أضاف طابعاً شبابياً عصرياً وجريئاً، يؤكد مواكبتها لأحدث صيحات الموضة.

ولم تكتفِ مي بأناقة الملابس فحسب، بل أولت الإكسسوارات اهتماماً خاصاً عزّز من جمالية الإطلالة. فقد زينت شعرها بـباندانا أنيقة، أعطت اللوك لمسة بوهو مميزة، كما اعتمدت نظارات شمسية عريضة باللون الأبيض، أضفت بعداً من الجرأة والعصرية، من دون اغفال دمية “لابوبو” الشهيرة في خلفية الصورة.

أما التفصيل الذي سرق الأضواء، فكان حقيبة “بيركين” الفاخرة من هيرميس باللون الأزرق النيلي، والتي أضافت لمسة فاخرة ومميزة على الإطلالة، لا سيما بعد أن زيّنتها بدمية لابوبو الشهيرة، ما يعكس حسها المرح ولمستها الشخصية.

مي عمر، بهذه الإطلالة، نجحت في المزج بين الراحة والفخامة، مؤكدة أنها ليست فقط نجمة شاشات، بل أيضاً أيقونة من أيقونات الموضة في العالم العربي.

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