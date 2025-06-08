ضربها وخد دهبها .. شيماء سعيد تستغيث من زوجها..!

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ظهرت الميكاب ارتيست شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وهى فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد ان ضربها زوجها ضرب مبرح حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها
وقالت شيماء سعيد ، معلقة: “صحيت لقيته واخد بناتي وسارق فلوسي ودهبي انا مستحملة ١٠ سنين وبيكلم بنات عليا عايزة حد يلحقني ”.
وفى شهر سبتمبر الماضي، اعلن اسماعيل الليثي عن وفاة نجله رضا بعد ان سقط من البلكونة وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ابني وابن عمري في ذمة الله».
وكتب مطرب المهرجانات حمو بيكا من خلال حسابه على موقع فيسبوك ، إنا لله وإنا إليه راجعون .. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يا رب ويصبر اهلك يا رب.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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