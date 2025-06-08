منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية تسلم إمداد دوائي لوزارة الصحة بسنار

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سلمت منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار إمداد دوائي لصيدلية الطوارئ ومعمل الحوادث لمستشفي سنجة وسنار التعليميين .
و أكد د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار اهمية مثل هذا الامداد والمعينات و َالحاجه لها في وقت الطوارئ الصحية، مثمنا جهود منطمة أطباء بلا حدود البلجيكية ودعمها للنظام الصحي بولاية سنار
من جهته اكد ممثل منظمة أطباء بلا حدود أن هذا الامداد جاء في إطار محاصرة الكوليرا وأمراض الطوارئ الأخرى، مؤكدا أن منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية ستواصل تدخلاتها مع وزارة الصحة بسنار خدمة للمواطن المتأثر بالحرب خاصة المجتمعات الهشه الضعيفة
فيما اشاد د. محمد عز العرب الحاج المدير العام لمستشفي سنار ان إمداد منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية سيدعم عمل الطواريء بالمستشفي خاصة لمرضى الكوليرا التي بدأت في الانحسار، مؤكدا أن العمل بمستشفى سنار التعليمي حتى اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك يسير كما هو مخطط له وأن كل النبطشيات تواصل عملها بشكل منتظم.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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