رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر

قدم البروفسور /كامل إدريس محمد رئيس الوزراء تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر يرافقه والي الولاية الفريق ركن/ مصطفى محمد نور وكان في إستقبالهم اللواء شرطة /دفع الله طه أحمد مدير شرطة الولاية ومدراء الدوائر ومدراء أفرع الإدارات العامه والمتخصصة

حيث رحب مدير شرطة الولاية برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق وقدم شرحا تفصيليا عن جهود شرطة الولاية وإختصاصاتها وإنتشارها في محليات الولاية لحفظ الأمن والإستقرار

كما إستمع البروفسور كامل إلى تنوير من مدير إدارة المخدرات بالولاية عن جهود إدارته في مكافحة المخدرات ونشر برامج التوعية باضرار المخدرات والسموم ومراقبة السواحل ضد عصابات المخدرات العابرة وسبل مكافحتها والحد من إنتشارها

من جانبه أشاد رئيس مجلس الوزراء بقوات الشرطه عامة وولاية البحر الأحمر خاصه وقدم شكره على حسن الإستقبال وكرم الضياقه مثمنا الجهود المتواصلة لقوات الشرطة في محاربة الظواهر السالبة التي تضر بالمجتمع والحفاظ علي السلامة العامة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن قيادات الشرطة بكل الإدارات شكلت حضورا خلال المعايدة وقد وجدت المعايدة ترحيب وإستحسان من منسوبي الشرطة واعتبرت تقديرا من رئيس الوزراء لقوات الشرطة .

المكتب الصحفي للشرطة