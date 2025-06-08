«مدخن السجائر» يكسر قواعد فليك الصارمة في برشلونة

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فرض المدير الفني الألماني هانزي فليك، نظاماً صارماً لمراقبة أوزان اللاعبين في فريقه، ضمن منهجيته الدقيقة التي تعتمد على الانضباط البدني، لكن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني المعروف بتدخين السجائر كان الاستثناء الوحيد بعد انضمامه للفريق بوزن زائد يقارب 6 كيلوغرامات.
فليك يفرض «الميزان اليومي»
منذ توليه المهمة، ألزم فليك جميع لاعبي الفريق بالقياس اليومي للوزن قبل كل حصة تدريبية، وذلك تحت إشراف أخصائية اللياقة البدنية ميلوس مايوول، التي ترفع تقريراً يومياً للمدرب الألماني يتضمن كافة بيانات الوزن واللياقة، بحسب صحيفة أس الإسبانية.
غوندوغان أول من تعثر.. ورحل
أول من واجه صعوبة في التكيف مع هذا النظام كان اللاعب إلكاي غوندوغان، الذي التحق بالفريق بوزن زائد قليلاً في بداية التحضيرات. لكنه لم يستمر طويلاً، حيث قرر المغادرة سريعاً، في إشارة إلى عدم انسجامه مع الانضباط البدني المشدد الذي يفرضه فليك.
التزام كامل خلال العطلات
على الرغم من التحديات المعتادة خلال فترة عطلة أعياد الميلاد، حافظ جميع اللاعبين على أوزانهم المثالية، ما يعكس مستوى عالياً من الاحتراف والانضباط داخل غرفة الملابس.
تشيزني… «العائد من التقاعد»
الاستثناء الوحيد لهذا الالتزام كان الحارس البولندي تشيزني، الذي انضم للفريق في أكتوبر بعد اعتزاله المؤقت خلال الصيف. وقد وصل إلى برشلونة بوزن زائد تجاوز 6 كيلوغرامات، نتيجة لقضائه ثلاثة أشهر من «التقاعد الذهبي» في ماربيلا.
العودة بعد 3 أشهر من التأهيل
استغرق تشيزني نحو ثلاثة أشهر من التأهيل البدني لاستعادة وزنه المثالي، ليعود بعدها إلى التشكيلة الأساسية، ويخوض أول مباراة رسمية له يوم 3 يناير ضد باربسترو.
ومنذ ذلك الحين، التزم الحارس البولندي بالمعايير المطلوبة، مع العلم أن الطواقم الفنية عادة ما تمنح حراس المرمى هامشاً أوسع في قياسات الوزن نظراً لطبيعة مركزهم.
صحيفة الخليج
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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