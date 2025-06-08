وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة

أعلنت بعثة الحج السودانية وفاة الحاجة رقية عبد الله حسين من ولاية البحر الأحمر فوج الأمير، جعفر محمد الأمين.

والتي أسلمت الروح لبارئها في أفضل بقعة طلعت عليها الشمس مكة المكرمة وهى تؤدي مناسك الحج لهذا العام 1446 هجرية.

اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واجعل البركة في ذريتها وآل بيتها

اللهم أغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم شفع فيها حجتها وابعثها ملبية في إحرامها، .

عزاؤنا لأهلها ولرفيقات ورفقاء فوجها ولأميرها ولعامة حجاج ولاية البحر الأحمر.