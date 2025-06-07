بعد إلغاء حفله.. محمد عبده يكشف تفاصيل حالته الصحية

أعرب الفنان محمد عبده عن سعادته باللقاء المنتظر مع جمهوره في دبي، قبل الحفل الذي سيحييه بعد غياب عامين بسبب ظروفه الصحية، مشيرًا إلى أن دبي تشكل ملتقى عربيًا مميزًا للجماهير التي تحرص على الحضور، كما كشف عن تفاصيل حالته الصحية بعد إلغاء حفله في العلا، وأيضًا ألبومه الجديد «تحية وفا».

وقال محمد عبده، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج «ET بالعربي»، قال عبده: «سعيد جدًا إني جاي لدبي لنقضي العيد الحلو الجميل مع أهلنا وربعنا والجمهور الجميل اللي دائمًا بحظ بلقائه في حفلاتي في دبي.. الجمهور مميز ويأتي من جميع أنحاء الخليج والجزيرة العربية، وهذا اليوم سيكون يوما سعيدا، خصوصًا أنه ثاني يوم عيد المبارك الكبير».كما كشف تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية أجبرته على إلغاء حفلة في العلا، قائلًا: «الحمد لله، كانت إنفلونزا عادية يمر بها الكثير من الناس مع بداية الصيف، والحمد لله عدت والحال أفضل الآن. كنت حريصًا على أن أكون في أفضل حالاتي قبل الحفل لأقدم أفضل ما لديَّ للجمهور».

أما عن وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لصوته بالإعجازي، تحدث عبده بفخر وامتنان لمسيرته الفنية التي تجاوزت الستين عامًا قائلا: «هذه المسيرة الطويلة تركت أثرًا في وجدان الناس، وأنا أشكر الجميع على محبتهم وتقديرهم، خاصة المستشار على وصفه الجميل».

وعن تعصب الجمهور بين الفرق الفنية، قال عبده: «الفن والطرب والموسيقى هى ذوق يتذوقه الناس، أما التعصب فلا أؤيده. الفن رق والموسيقى مثل الطعام والشراب، لا يمكن وصفها بتعصب رياضي أو غيره».

واختتم محمد عبده حديثه بمعايدة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى: «أحبائي شعب الإمارات الحبيب، الشعب السعودي، الشعب الخليجي والعربي عمومًا، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد، وإن شاء الله نلتقي في حفلات العيد في دبي. سأغني لكم كل ما في خاطري، وإن شاء الله برنامجنا سيكون نصا من عندنا ونصا من عندكم».

المصري اليوم