أثارت فتاة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الإنتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد صب جمهور مواقع التواصل غضبه على الفتاة والحاضرين الحفل الشبابي الذي أقيم بإحدى المزارع. وكانت الفتاة التي ظهرت “متنقبة”, قد قدمت فواصل من الرقص الفاضح مع فنانة الحفل عبر هز مؤخرتها بطريقة فاضحة ومثيرة عرضتها لهجوم قوي من الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية “منقبة” تشارك الفنانة وصلة رقص فاضحة وتهز بمؤخرتها بطريقة مخجلة في حفل خاص أقيم بإحدى المزارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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