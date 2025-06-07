شاهد بالفيديو.. مطرب وناشط سعودي يرقص على الطريقة السودانية ويشعل حفل غنائي على أنغام أغنية (فارقت بلالي)

نشر مغني وناشط سعودي, معروف على السوشيال ميديا السودانية, مقطع فيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الناشط والمغني السعودي, حمود وليد, المعروف بحبه للسودان, والسودانيين, الذين تجمعهم به علاقات صداقة قوية وهو يغني في حفل خاص. https://www.facebook.com/reel/964746815868979 وتغنى “حمود”, في حفل مصغر مع أصدقائه بالأغنية السودانية, الشهيرة (فارقت بلالي), مع وصلة رقص على الطريقة السودانية, مع أحد أصدقائه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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