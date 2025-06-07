فتح التيكتوكر ومغني الراب, النيران على ممثلة ومذيعة سودانية, وذلك خلال بث مباشر له عبر تطبيق “تيك توك” الشهير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رد المغني أمين الهندي, على الممثلة “ريما” نجمة مسلسل “سكة ضياع”, بعد هجومها عليه في بث مباشر. وأتهم شيخ الطريقة, الممثلة الحسناء بتعاطي الكحوليات قائلاً: (بتسكر في “اللايف” وعاملة زمام في لسانها زي البنات الما كويسات والبهبش طرفنا يستحمل قرفنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيخ الطريقة يردم مذيعة وممثلة سودانية حسناء: (بتسكر في “اللايف” وعاملة زمام في لسانها زي البنات الما كويسات والبهبش طرفنا يستحمل قرفنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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