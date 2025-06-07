تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور ومقطع فيديو حظي بإعجاب كبير بعد انتشاره على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر نشطاء بارزون مقطع فيديو لحفل زفاف نجم المنتخب الوطني السوداني, ولاعب نادي الإتحاد الليبي, ياسين حامد. https://www.facebook.com/reel/698270862823260 ووفقاً لما أورد النشطاء فإن اللاعب الذي يحمل الجنسية الرومانية أكمل مراسم زفافه بدولة رومانيا, وسط حضور أهله وأصدقائه ومعارفه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. نجم المنتخب السوداني يتزوج من حسناء برومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.