علاج جديد قد ينهي معاناة الصلع.. هل اقتربنا من نهاية تساقط الشعر؟

اكتشف علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس جزيئاً جديداً يُدعى PP405، قد يحدث ثورة في علاج تساقط الشعر، حيث يعمل عن طريق إعادة تنشيط بصيلات الشعر الخاملة.

ويُعتقد أن PP405 قادر على إنتاج شعر كامل بدلاً من الزغب الخفيف الذي تنتجه العلاجات الأخرى.

علماء يكشفون سر علاج يعيد نمو الشعر بشكل دائم

يعمل جزيء PP405 على بروتين موجود في الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر يحافظ على هذه الخلايا في حالة سكون، وعن طريق تثبيط هذا البروتين، يتم تنشيط الخلايا الجذعية، ما يؤدي إلى إعادة نمو الشعر.

وعكف العلماء في العمل المخبري على هذا الجزيء لما يقرب من عقد من الزمان، حتى أثبتت التجارب والأبحاث مدى فاعليته.

هل هذا العلاج الجديد هو الحل الذي طال انتظاره للصلع؟

أجريت التجارب الأولية على البشر في عام 2023، وحققت نتائج واعدة، حيث وجد الباحثون أن تطبيق PP405 كدواء موضعي على فروة الرأس قبل النوم لمدة أسبوع أدى إلى نتائج ذات دلالة.

وتأكد العلماء من أن هذا العلاج لديه القدرة على عكس تساقط الشعر النمطي الذي يؤثر في أكثر من نصف الرجال وربع النساء بحلول سن الخمسين.

خطوات بسيطة لعلاج الصلع الجديد.. متى يتوافر للجميع؟

يحتاج العلماء لإجراء المزيد من التجارب السريرية الأكبر حجماً، بعدها سيتطلب العلاج موافقة إدارة الغذاء والدواء، والتي تستغرق عادة بعض الوقت.

قام العلماء المؤسسون لهذا الاكتشاف بتأسيس شركة لتطوير الأدوية تدعى Pelage Pharmaceuticals، والتي حصلت على تمويل بقيمة 16.4 مليون دولار للمضي قدماً في التجارب والحصول على الموافقات الرسمية.

تجارب ناجحة توثق فعالية العلاج الجديد ضد الصلع

أُجريت التجارب البشرية الأولى في مقاطعة أورانج، جنوب ولاية كاليفورنيا، وأظهرت نتائج مشجعة للغاية.

في البداية كان الباحثون قلقين من أن الجزيء PP405 قد يقتل جميع بصيلات الشعر، لكن الأخبار السعيدة أن هذا لم يحدث، ويعتقد العلماء أن هذا العلاج سيؤدي إلى نمو شعر كامل وسميك، ما يميزه عن العلاجات الأخرى المتاحة حالياً.

صحيفة الخليج