شاهد بالصور.. زواج الفنانة إيلاف عبد العزيز بالقاهرة يتصدر “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اليوم السبت, ثاني أيام عيد الأضحى المبارك, بصور زفاف الفنانة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أكملت الفنانة التي فاجأت الجميع بإعتزالها الفن, مراسم زفافها بالعاصمة المصرية القاهرة. المطربة المعتزلة خطفت الأضواء بعد ظهورها بإطلالة أنيقة بالزفاف, وانهالت التعليقات من قبل الجمهور والمتابعين الذين باركوا لها الزواج وتمنوا لها حياة سعيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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