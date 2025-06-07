جهاز المخابرات العامة يؤكد عزمه على مواصلة القيام بدوره الوطني في الصفوف الأمامية

أكد جهاز المخابرات العامة، عزمه على مواصلة القيام بدوره الوطني في الصفوف الأمامية دفاعاً عن أمن الوطن، وصوناً لحقوق المواطن، ودعماً لكل جهد صادق يُسهم في تحقيق الاستقرار وترسيخ السلام.

وتقدّم الفريق أول أمن أحمد إبراهيم علي مفضل، المدير العام لجهاز المخابرات العامة، ونائبه الفريق الركن أمن محمد عباس اللبيب، باسم جميع منسوبي الجهاز من الضباط وضباط الصف والجنود، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى القيادة والشعب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت التهنئة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأعضاء المجلس، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، الدكتور كامل الطيب إدريس، وكل أبناء وبنات الشعب السوداني.

وحيّا الجهاز في بيان تهنئة اليوم، منتسبيه المنتشرين في الميادين وعلى الثغور، الذين يشاركون رصفاءهم في القوات النظامية في حماية البلاد، مترحماً على أرواح الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى، والفرج القريب للمفقودين.