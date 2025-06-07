أضاحي للأسر المتعففة من منظمة إضافة ومركز الملك سلمان

دعا الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب المدير التنفيذي بمحلية مدني الكبرى لدى مشاركته في توزيع الأضاحي للأسر المتعففة التي وفرتها منظمة (إضافة) ومركز الملك سلمان، مواطني المحلية النازحين الإسراع في العودة حتى تعود الحياة لطبيعتها.

وقال إن تطبيع الحياة لا يتأتي إلا بكثير من العمل والمثابرة مقدما تهاني العيد لجميع مواطني المحلية وأشار لضرورة الإلتزام الصارم بالإحترازات في التعامل مع مخلفات الذبيح حتى لا تحدث إرتدادات مرضية وبيئية .