مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يتفقد الإدارة العامة لتأمين منشآت النفط والإدارة العامة لتأمين التعدين

تفقد الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف مقر الادارة العامة لتأمين منشآت النفط والإدارة العامة لتأمين التعدين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وهنأ سيادته القوات العاملة ووجه بأداء المهام الإسنادية لشرطة ولاية الخرطوم في جانب الانتشار والتأمين بدائرة الاختصاص متعهدا بتوفير كافة معينات العمل. المكتب الصحفي للشرطة

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