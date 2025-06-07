تهنئة من القلب لكل الأصدقاء والمعارف بعيد الأضحي المبارك .. عذراً من القلب لكل الذين لم تسعفنا الظروف لتهنئتهم كفاحاً .. ♡ العيد سانحة للتأمل في مسيرة الحياة والأيام ..أسأل الله أن يبارك لنا فيما تبقي من أيام العمر ويوفقنا فيها لصالح الأعمال .. ♡ التهنئة بالعيد السعيد لكل أصدقاء الصفحة .. والعفو والعافية لكل من وجد في نفسه تجاهنا ( شوية زعل) .. وأنا عافي من القلب لكل من ظل يشاركنا ما نكتب هنا خالفنا .. أو وافقنا .. ♡ عيد سعيد .. وكل عام وأنتم بخير .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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