تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان يتلقى برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين صاحب الفخامة محمود عباس أبو مازن، بمناسبة عيد الأضحى المبارك . سونا

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