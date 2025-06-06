رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي يؤدي صلاة العيد بمسجد قباء بمدينة بورتسودان

أدى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قباء بمدينة بورتسودان بحضور والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، حيث تبادل التحايا والتهاني مع المصلين. سونا

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